- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
313
Transacciones Rentables:
232 (74.12%)
Transacciones Irrentables:
81 (25.88%)
Mejor transacción:
572.00 USD
Peor transacción:
-220.44 USD
Beneficio Bruto:
1 450.82 USD (54 177 pips)
Pérdidas Brutas:
-704.03 USD (34 546 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (80.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
585.93 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
4.50%
Carga máxima del depósito:
15.80%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.60
Transacciones Largas:
283 (90.42%)
Transacciones Cortas:
30 (9.58%)
Factor de Beneficio:
2.06
Beneficio Esperado:
2.39 USD
Beneficio medio:
6.25 USD
Pérdidas medias:
-8.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-464.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-464.21 USD (7)
Crecimiento al mes:
5.37%
Pronóstico anual:
65.17%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
162.98 USD
Máxima:
467.66 USD (35.84%)
Reducción relativa:
De balance:
35.62% (464.87 USD)
De fondos:
14.36% (187.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.n
|747
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.n
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +572.00 USD
Peor transacción: -220 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +80.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -464.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。
我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。
最低要求和建议
- 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
- 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
- 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
- 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
- 杠杆至少1：100，建议1：500
- 账户类型：对冲。
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
38 USD al mes
75%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
15
88%
313
74%
4%
2.06
2.39
USD
USD
36%
1:500