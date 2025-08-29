SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / SNIPER 3625
Ting Shu Deng

SNIPER 3625

Ting Shu Deng
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 38 USD al mes
incremento desde 2025 75%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
313
Transacciones Rentables:
232 (74.12%)
Transacciones Irrentables:
81 (25.88%)
Mejor transacción:
572.00 USD
Peor transacción:
-220.44 USD
Beneficio Bruto:
1 450.82 USD (54 177 pips)
Pérdidas Brutas:
-704.03 USD (34 546 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (80.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
585.93 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
4.50%
Carga máxima del depósito:
15.80%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.60
Transacciones Largas:
283 (90.42%)
Transacciones Cortas:
30 (9.58%)
Factor de Beneficio:
2.06
Beneficio Esperado:
2.39 USD
Beneficio medio:
6.25 USD
Pérdidas medias:
-8.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-464.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-464.21 USD (7)
Crecimiento al mes:
5.37%
Pronóstico anual:
65.17%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
162.98 USD
Máxima:
467.66 USD (35.84%)
Reducción relativa:
De balance:
35.62% (464.87 USD)
De fondos:
14.36% (187.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.n 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.n 747
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.n 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +572.00 USD
Peor transacción: -220 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +80.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -464.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。

我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。


最低要求和建议

  • 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
  • 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
  • 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
  • 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
  • 杠杆至少1：100，建议1：500
  • 账户类型：对冲。






No hay comentarios
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SNIPER 3625
38 USD al mes
75%
0
0
USD
1.7K
USD
15
88%
313
74%
4%
2.06
2.39
USD
36%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.