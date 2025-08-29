- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
313
Gewinntrades:
232 (74.12%)
Verlusttrades:
81 (25.88%)
Bester Trade:
572.00 USD
Schlechtester Trade:
-220.44 USD
Bruttoprofit:
1 450.82 USD (54 177 pips)
Bruttoverlust:
-704.03 USD (34 546 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (80.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
585.93 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
4.50%
Max deposit load:
15.80%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.60
Long-Positionen:
283 (90.42%)
Short-Positionen:
30 (9.58%)
Profit-Faktor:
2.06
Mathematische Gewinnerwartung:
2.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-464.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-464.21 USD (7)
Wachstum pro Monat :
5.37%
Jahresprognose:
65.17%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
162.98 USD
Maximaler:
467.66 USD (35.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.62% (464.87 USD)
Kapital:
14.36% (187.28 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.n
|747
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.n
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +572.00 USD
Schlechtester Trade: -220 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -464.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。
我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。
最低要求和建议
- 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
- 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
- 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
- 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
- 杠杆至少1：100，建议1：500
- 账户类型：对冲。
