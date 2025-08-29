- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
74
Bénéfice trades:
53 (71.62%)
Perte trades:
21 (28.38%)
Meilleure transaction:
153.00 USD
Pire transaction:
-9.04 USD
Bénéfice brut:
258.85 USD (10 706 pips)
Perte brute:
-53.80 USD (4 802 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (20.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
160.41 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
3.57%
Charge de dépôt maximale:
4.44%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
13.31
Longs trades:
67 (90.54%)
Courts trades:
7 (9.46%)
Facteur de profit:
4.81
Rendement attendu:
2.77 USD
Bénéfice moyen:
4.88 USD
Perte moyenne:
-2.56 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-15.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.34 USD (3)
Croissance mensuelle:
20.51%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.00 USD
Maximal:
15.40 USD (1.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.27% (15.43 USD)
Par fonds propres:
5.28% (63.16 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.n
|205
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.n
|5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +153.00 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +20.50 USD
Perte consécutive maximale: -15.34 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。
我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。
最低要求和建议
- 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
- 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
- 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
- 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
- 杠杆至少1：100，建议1：500
- 账户类型：对冲。
Aucun avis
