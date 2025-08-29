- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
313
盈利交易:
232 (74.12%)
亏损交易:
81 (25.88%)
最好交易:
572.00 USD
最差交易:
-220.44 USD
毛利:
1 450.82 USD (54 177 pips)
毛利亏损:
-704.03 USD (34 546 pips)
最大连续赢利:
17 (80.29 USD)
最大连续盈利:
585.93 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
4.50%
最大入金加载:
15.80%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.60
长期交易:
283 (90.42%)
短期交易:
30 (9.58%)
利润因子:
2.06
预期回报:
2.39 USD
平均利润:
6.25 USD
平均损失:
-8.69 USD
最大连续失误:
7 (-464.21 USD)
最大连续亏损:
-464.21 USD (7)
每月增长:
5.37%
年度预测:
65.17%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
162.98 USD
最大值:
467.66 USD (35.84%)
相对跌幅:
结余:
35.62% (464.87 USD)
净值:
14.36% (187.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.n
|747
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.n
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +572.00 USD
最差交易: -220 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +80.29 USD
最大连续亏损: -464.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。
我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。
最低要求和建议
- 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
- 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
- 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
- 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
- 杠杆至少1：100，建议1：500
- 账户类型：对冲。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月38 USD
75%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
15
88%
313
74%
4%
2.06
2.39
USD
USD
36%
1:500