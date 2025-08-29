信号部分
Ting Shu Deng

SNIPER 3625

Ting Shu Deng
0条评论
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 38 USD per 
增长自 2025 75%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
313
盈利交易:
232 (74.12%)
亏损交易:
81 (25.88%)
最好交易:
572.00 USD
最差交易:
-220.44 USD
毛利:
1 450.82 USD (54 177 pips)
毛利亏损:
-704.03 USD (34 546 pips)
最大连续赢利:
17 (80.29 USD)
最大连续盈利:
585.93 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
4.50%
最大入金加载:
15.80%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.60
长期交易:
283 (90.42%)
短期交易:
30 (9.58%)
利润因子:
2.06
预期回报:
2.39 USD
平均利润:
6.25 USD
平均损失:
-8.69 USD
最大连续失误:
7 (-464.21 USD)
最大连续亏损:
-464.21 USD (7)
每月增长:
5.37%
年度预测:
65.17%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
162.98 USD
最大值:
467.66 USD (35.84%)
相对跌幅:
结余:
35.62% (464.87 USD)
净值:
14.36% (187.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.n 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.n 747
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.n 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +572.00 USD
最差交易: -220 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +80.29 USD
最大连续亏损: -464.21 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。

我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。


最低要求和建议

  • 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
  • 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
  • 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
  • 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
  • 杠杆至少1：100，建议1：500
  • 账户类型：对冲。






2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
