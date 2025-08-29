SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SNIPER 3625
Ting Shu Deng

SNIPER 3625

Ting Shu Deng
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 68 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
59 (72.83%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (27.16%)
En iyi işlem:
153.00 USD
En kötü işlem:
-9.04 USD
Brüt kâr:
265.95 USD (11 412 pips)
Brüt zarar:
-55.41 USD (4 924 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (20.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.41 USD (7)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
4.65%
Maks. mevduat yükü:
4.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
13.67
Alış işlemleri:
74 (91.36%)
Satış işlemleri:
7 (8.64%)
Kâr faktörü:
4.80
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
4.51 USD
Ortalama zarar:
-2.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.34 USD (3)
Aylık büyüme:
21.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.00 USD
Maksimum:
15.40 USD (1.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.27% (15.43 USD)
Varlığa göre:
5.58% (67.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.n 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.n 211
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.n 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.00 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。

我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。


最低要求和建议

  • 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
  • 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
  • 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
  • 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
  • 杠杆至少1：100，建议1：500
  • 账户类型：对冲。






İnceleme yok
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 01:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 19:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 17:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 16:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 16:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 20:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.29 19:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.29 18:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.29 18:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 18:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SNIPER 3625
Ayda 68 USD
21%
0
0
USD
1.2K
USD
4
98%
81
72%
5%
4.79
2.60
USD
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.