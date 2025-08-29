- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
59 (72.83%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (27.16%)
En iyi işlem:
153.00 USD
En kötü işlem:
-9.04 USD
Brüt kâr:
265.95 USD (11 412 pips)
Brüt zarar:
-55.41 USD (4 924 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (20.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.41 USD (7)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
4.65%
Maks. mevduat yükü:
4.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
13.67
Alış işlemleri:
74 (91.36%)
Satış işlemleri:
7 (8.64%)
Kâr faktörü:
4.80
Beklenen getiri:
2.60 USD
Ortalama kâr:
4.51 USD
Ortalama zarar:
-2.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.34 USD (3)
Aylık büyüme:
21.07%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.00 USD
Maksimum:
15.40 USD (1.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.27% (15.43 USD)
Varlığa göre:
5.58% (67.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.n
|211
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.n
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +153.00 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。
我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。
最低要求和建议
- 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
- 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
- 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
- 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
- 杠杆至少1：100，建议1：500
- 账户类型：对冲。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 68 USD
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
98%
81
72%
5%
4.79
2.60
USD
USD
6%
1:500