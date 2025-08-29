SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SNIPER 3625
Ting Shu Deng

SNIPER 3625

Ting Shu Deng
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 38 USD por mês
crescimento desde 2025 75%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
313
Negociações com lucro:
232 (74.12%)
Negociações com perda:
81 (25.88%)
Melhor negociação:
572.00 USD
Pior negociação:
-220.44 USD
Lucro bruto:
1 450.82 USD (54 177 pips)
Perda bruta:
-704.03 USD (34 546 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (80.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
585.93 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
4.50%
Depósito máximo carregado:
15.80%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.60
Negociações longas:
283 (90.42%)
Negociações curtas:
30 (9.58%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
2.39 USD
Lucro médio:
6.25 USD
Perda média:
-8.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-464.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-464.21 USD (7)
Crescimento mensal:
5.37%
Previsão anual:
65.17%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
162.98 USD
Máximo:
467.66 USD (35.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.62% (464.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.36% (187.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.n 313
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.n 747
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.n 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +572.00 USD
Pior negociação: -220 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +80.29 USD
Máxima perda consecutiva: -464.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。

我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。


最低要求和建议

  • 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
  • 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
  • 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
  • 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
  • 杠杆至少1：100，建议1：500
  • 账户类型：对冲。






Sem comentários
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 17:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SNIPER 3625
38 USD por mês
75%
0
0
USD
1.7K
USD
15
88%
313
74%
4%
2.06
2.39
USD
36%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.