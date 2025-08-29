- Crescimento
Negociações:
313
Negociações com lucro:
232 (74.12%)
Negociações com perda:
81 (25.88%)
Melhor negociação:
572.00 USD
Pior negociação:
-220.44 USD
Lucro bruto:
1 450.82 USD (54 177 pips)
Perda bruta:
-704.03 USD (34 546 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (80.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
585.93 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
4.50%
Depósito máximo carregado:
15.80%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.60
Negociações longas:
283 (90.42%)
Negociações curtas:
30 (9.58%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
2.39 USD
Lucro médio:
6.25 USD
Perda média:
-8.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-464.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-464.21 USD (7)
Crescimento mensal:
5.37%
Previsão anual:
65.17%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
162.98 USD
Máximo:
467.66 USD (35.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.62% (464.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.36% (187.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|313
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.n
|747
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.n
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +572.00 USD
Pior negociação: -220 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +80.29 USD
Máxima perda consecutiva: -464.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。
我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。
最低要求和建议
- 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
- 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
- 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
- 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
- 杠杆至少1：100，建议1：500
- 账户类型：对冲。
