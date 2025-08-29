SegnaliSezioni
Ting Shu Deng

SNIPER 3625

Ting Shu Deng
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 68 USD al mese
crescita dal 2025 21%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
59 (72.83%)
Loss Trade:
22 (27.16%)
Best Trade:
153.00 USD
Worst Trade:
-9.04 USD
Profitto lordo:
265.95 USD (11 412 pips)
Perdita lorda:
-55.41 USD (4 924 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (20.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.41 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
4.65%
Massimo carico di deposito:
4.44%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
13.67
Long Trade:
74 (91.36%)
Short Trade:
7 (8.64%)
Fattore di profitto:
4.80
Profitto previsto:
2.60 USD
Profitto medio:
4.51 USD
Perdita media:
-2.52 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.34 USD (3)
Crescita mensile:
21.07%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.00 USD
Massimale:
15.40 USD (1.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.27% (15.43 USD)
Per equità:
5.58% (67.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.n 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.n 211
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.n 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.00 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.50 USD
Massima perdita consecutiva: -15.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。

我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。


最低要求和建议

  • 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
  • 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
  • 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
  • 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
  • 杠杆至少1：100，建议1：500
  • 账户类型：对冲。






2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 01:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 19:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 17:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 16:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.02 16:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 20:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.29 19:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.29 18:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.29 18:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 18:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
