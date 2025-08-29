- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
59 (72.83%)
Loss Trade:
22 (27.16%)
Best Trade:
153.00 USD
Worst Trade:
-9.04 USD
Profitto lordo:
265.95 USD (11 412 pips)
Perdita lorda:
-55.41 USD (4 924 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (20.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.41 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
4.65%
Massimo carico di deposito:
4.44%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
13.67
Long Trade:
74 (91.36%)
Short Trade:
7 (8.64%)
Fattore di profitto:
4.80
Profitto previsto:
2.60 USD
Profitto medio:
4.51 USD
Perdita media:
-2.52 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.34 USD (3)
Crescita mensile:
21.07%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.00 USD
Massimale:
15.40 USD (1.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.27% (15.43 USD)
Per equità:
5.58% (67.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.n
|211
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.n
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +153.00 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.50 USD
Massima perdita consecutiva: -15.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。
我灵活多变，适应性强，随时准备在您喜欢的任何时间范围内进行交易。
我不进行日线交易，因为我主要注重交易质量而非数量，所以请您耐心等待。
剩下的交给我。我会持续监控市场，发现交易机会，精准执行交易，同时有效管理您的风险。
最低要求和建议
- 推荐经纪商： EC MARKETS 或具有 ECN/RAW/LOW 点差类型的经纪商
- 黄金价格配额为小数点后2位。与提供黄金价格配额为小数点后3位的经纪商不兼容。
- 最低初始存款：账户金额 500 美元，杠杆为 1：500。
- 建议初始存款：账户金额 1000 美元，杠杆为 1：500。
- 杠杆至少1：100，建议1：500
- 账户类型：对冲。
