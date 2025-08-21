- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
376
利益トレード:
235 (62.50%)
損失トレード:
141 (37.50%)
ベストトレード:
95.59 USD
最悪のトレード:
-27.06 USD
総利益:
1 359.07 USD (38 585 pips)
総損失:
-641.80 USD (26 968 pips)
最大連続の勝ち:
17 (48.33 USD)
最大連続利益:
174.62 USD (8)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
68.49%
最大入金額:
17.33%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
4.65
長いトレード:
178 (47.34%)
短いトレード:
198 (52.66%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
1.91 USD
平均利益:
5.78 USD
平均損失:
-4.55 USD
最大連続の負け:
10 (-154.37 USD)
最大連続損失:
-154.37 USD (10)
月間成長:
2.75%
年間予想:
33.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
154.37 USD (3.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.64% (154.37 USD)
エクイティによる:
8.75% (356.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|717
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +95.59 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +48.33 USD
最大連続損失: -154.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
30 USD/月
18%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
22
100%
376
62%
68%
2.11
1.91
USD
USD
9%
1:500