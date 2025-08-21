- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
376
Transacciones Rentables:
235 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
141 (37.50%)
Mejor transacción:
95.59 USD
Peor transacción:
-27.06 USD
Beneficio Bruto:
1 359.07 USD (38 585 pips)
Pérdidas Brutas:
-641.80 USD (26 968 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (48.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
174.62 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
68.49%
Carga máxima del depósito:
17.33%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
4.65
Transacciones Largas:
178 (47.34%)
Transacciones Cortas:
198 (52.66%)
Factor de Beneficio:
2.12
Beneficio Esperado:
1.91 USD
Beneficio medio:
5.78 USD
Pérdidas medias:
-4.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-154.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-154.37 USD (10)
Crecimiento al mes:
2.75%
Pronóstico anual:
33.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
154.37 USD (3.64%)
Reducción relativa:
De balance:
3.64% (154.37 USD)
De fondos:
8.75% (356.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|717
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +95.59 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +48.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -154.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
18%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
22
100%
376
62%
68%
2.11
1.91
USD
USD
9%
1:500