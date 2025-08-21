- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
118
Profit Trade:
66 (55.93%)
Loss Trade:
52 (44.07%)
Best Trade:
95.59 USD
Worst Trade:
-27.06 USD
Profitto lordo:
552.43 USD (11 642 pips)
Perdita lorda:
-337.20 USD (13 115 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (48.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.62 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
53.25%
Massimo carico di deposito:
17.33%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
63 (53.39%)
Short Trade:
55 (46.61%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
8.37 USD
Perdita media:
-6.48 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-154.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-154.37 USD (10)
Crescita mensile:
4.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
154.37 USD (3.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.64% (154.37 USD)
Per equità:
8.75% (356.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|118
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|215
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.5K
|
|
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +95.59 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +48.73 USD
Massima perdita consecutiva: -154.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
FBS-Real-2
|3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
