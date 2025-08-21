- 자본
- 축소
트레이드:
376
이익 거래:
235 (62.50%)
손실 거래:
141 (37.50%)
최고의 거래:
95.59 USD
최악의 거래:
-27.06 USD
총 수익:
1 359.07 USD (38 585 pips)
총 손실:
-641.80 USD (26 968 pips)
연속 최대 이익:
17 (48.33 USD)
연속 최대 이익:
174.62 USD (8)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
68.49%
최대 입금량:
17.33%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
4.65
롱(주식매수):
178 (47.34%)
숏(주식차입매도):
198 (52.66%)
수익 요인:
2.12
기대수익:
1.91 USD
평균 이익:
5.78 USD
평균 손실:
-4.55 USD
연속 최대 손실:
10 (-154.37 USD)
연속 최대 손실:
-154.37 USD (10)
월별 성장률:
2.75%
연간 예측:
33.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
154.37 USD (3.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.64% (154.37 USD)
자본금별:
8.75% (356.67 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|717
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +95.59 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +48.33 USD
연속 최대 손실: -154.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
22
100%
376
62%
68%
2.11
1.91
USD
USD
9%
1:500