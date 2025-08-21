- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
376
Прибыльных трейдов:
235 (62.50%)
Убыточных трейдов:
141 (37.50%)
Лучший трейд:
95.59 USD
Худший трейд:
-27.06 USD
Общая прибыль:
1 359.07 USD (38 585 pips)
Общий убыток:
-641.80 USD (26 968 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (48.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
174.62 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
68.49%
Макс. загрузка депозита:
17.33%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
4.65
Длинных трейдов:
178 (47.34%)
Коротких трейдов:
198 (52.66%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
1.91 USD
Средняя прибыль:
5.78 USD
Средний убыток:
-4.55 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-154.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-154.37 USD (10)
Прирост в месяц:
2.75%
Годовой прогноз:
33.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
154.37 USD (3.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.64% (154.37 USD)
По эквити:
8.75% (356.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|717
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +95.59 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +48.33 USD
Макс. убыток в серии: -154.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
22
100%
376
62%
68%
2.11
1.91
USD
USD
9%
1:500