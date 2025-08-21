СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Expras
Juandi Juan

Expras

Juandi Juan
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
376
Прибыльных трейдов:
235 (62.50%)
Убыточных трейдов:
141 (37.50%)
Лучший трейд:
95.59 USD
Худший трейд:
-27.06 USD
Общая прибыль:
1 359.07 USD (38 585 pips)
Общий убыток:
-641.80 USD (26 968 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (48.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
174.62 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
68.49%
Макс. загрузка депозита:
17.33%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
4.65
Длинных трейдов:
178 (47.34%)
Коротких трейдов:
198 (52.66%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
1.91 USD
Средняя прибыль:
5.78 USD
Средний убыток:
-4.55 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-154.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-154.37 USD (10)
Прирост в месяц:
2.75%
Годовой прогноз:
33.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
154.37 USD (3.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.64% (154.37 USD)
По эквити:
8.75% (356.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 376
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 717
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +95.59 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +48.33 USD
Макс. убыток в серии: -154.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
Нет отзывов
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 10:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 13:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.25 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 12:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.21 00:43
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.21 00:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 00:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.