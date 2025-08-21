- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
376
Gewinntrades:
235 (62.50%)
Verlusttrades:
141 (37.50%)
Bester Trade:
95.59 USD
Schlechtester Trade:
-27.06 USD
Bruttoprofit:
1 359.07 USD (38 585 pips)
Bruttoverlust:
-641.80 USD (26 968 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (48.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
174.62 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
68.49%
Max deposit load:
17.33%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
4.65
Long-Positionen:
178 (47.34%)
Short-Positionen:
198 (52.66%)
Profit-Faktor:
2.12
Mathematische Gewinnerwartung:
1.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-154.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-154.37 USD (10)
Wachstum pro Monat :
2.75%
Jahresprognose:
33.33%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
154.37 USD (3.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.64% (154.37 USD)
Kapital:
8.75% (356.67 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|717
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +95.59 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -154.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
18%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
22
100%
376
62%
68%
2.11
1.91
USD
USD
9%
1:500