Negociações:
376
Negociações com lucro:
235 (62.50%)
Negociações com perda:
141 (37.50%)
Melhor negociação:
95.59 USD
Pior negociação:
-27.06 USD
Lucro bruto:
1 359.07 USD (38 585 pips)
Perda bruta:
-641.80 USD (26 968 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (48.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
174.62 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
68.49%
Depósito máximo carregado:
17.33%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
4.65
Negociações longas:
178 (47.34%)
Negociações curtas:
198 (52.66%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
1.91 USD
Lucro médio:
5.78 USD
Perda média:
-4.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-154.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-154.37 USD (10)
Crescimento mensal:
2.75%
Previsão anual:
33.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
154.37 USD (3.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.64% (154.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.75% (356.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|717
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Sem comentários
