SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Expras
Juandi Juan

Expras

Juandi Juan
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
Headway-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
376
Negociações com lucro:
235 (62.50%)
Negociações com perda:
141 (37.50%)
Melhor negociação:
95.59 USD
Pior negociação:
-27.06 USD
Lucro bruto:
1 359.07 USD (38 585 pips)
Perda bruta:
-641.80 USD (26 968 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (48.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
174.62 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
68.49%
Depósito máximo carregado:
17.33%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
4.65
Negociações longas:
178 (47.34%)
Negociações curtas:
198 (52.66%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
1.91 USD
Lucro médio:
5.78 USD
Perda média:
-4.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-154.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-154.37 USD (10)
Crescimento mensal:
2.75%
Previsão anual:
33.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
154.37 USD (3.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.64% (154.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.75% (356.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 376
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 717
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +95.59 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +48.33 USD
Máxima perda consecutiva: -154.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 10:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 13:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.25 12:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 12:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.21 00:43
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.21 00:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 00:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Expras
30 USD por mês
18%
0
0
USD
4.6K
USD
22
100%
376
62%
68%
2.11
1.91
USD
9%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.