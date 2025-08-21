- 成长
交易:
376
盈利交易:
235 (62.50%)
亏损交易:
141 (37.50%)
最好交易:
95.59 USD
最差交易:
-27.06 USD
毛利:
1 359.07 USD (38 585 pips)
毛利亏损:
-641.80 USD (26 968 pips)
最大连续赢利:
17 (48.33 USD)
最大连续盈利:
174.62 USD (8)
夏普比率:
0.19
交易活动:
68.49%
最大入金加载:
17.33%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
16 小时
采收率:
4.65
长期交易:
178 (47.34%)
短期交易:
198 (52.66%)
利润因子:
2.12
预期回报:
1.91 USD
平均利润:
5.78 USD
平均损失:
-4.55 USD
最大连续失误:
10 (-154.37 USD)
最大连续亏损:
-154.37 USD (10)
每月增长:
2.75%
年度预测:
33.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
154.37 USD (3.64%)
相对跌幅:
结余:
3.64% (154.37 USD)
净值:
8.75% (356.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|376
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|717
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +95.59 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +48.33 USD
最大连续亏损: -154.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
22
100%
376
62%
68%
2.11
1.91
USD
USD
9%
1:500