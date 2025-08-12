シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ABC BOT
Farid Al Hakim

ABC BOT

Farid Al Hakim
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 84%
Exness-Real4
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 389
利益トレード:
2 878 (65.57%)
損失トレード:
1 511 (34.43%)
ベストトレード:
507.56 USD
最悪のトレード:
-130.45 USD
総利益:
16 956.95 USD (134 723 pips)
総損失:
-10 522.29 USD (179 394 pips)
最大連続の勝ち:
22 (423.28 USD)
最大連続利益:
1 357.01 USD (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
94.04%
最大入金額:
36.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
5.95
長いトレード:
2 411 (54.93%)
短いトレード:
1 978 (45.07%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
1.47 USD
平均利益:
5.89 USD
平均損失:
-6.96 USD
最大連続の負け:
18 (-1 080.73 USD)
最大連続損失:
-1 080.73 USD (18)
月間成長:
11.78%
年間予想:
143.60%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
98.14 USD
最大の:
1 080.73 USD (9.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.49% (1 080.73 USD)
エクイティによる:
31.84% (3 288.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 4389
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD -45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +507.56 USD
最悪のトレード: -130 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +423.28 USD
最大連続損失: -1 080.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 6
Exness-Real7
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.07 × 198
Exness-Real4
0.37 × 547
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.72 × 1362
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
レビューなし
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 22:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
