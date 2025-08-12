- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 389
利益トレード:
2 878 (65.57%)
損失トレード:
1 511 (34.43%)
ベストトレード:
507.56 USD
最悪のトレード:
-130.45 USD
総利益:
16 956.95 USD (134 723 pips)
総損失:
-10 522.29 USD (179 394 pips)
最大連続の勝ち:
22 (423.28 USD)
最大連続利益:
1 357.01 USD (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
94.04%
最大入金額:
36.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
5.95
長いトレード:
2 411 (54.93%)
短いトレード:
1 978 (45.07%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
1.47 USD
平均利益:
5.89 USD
平均損失:
-6.96 USD
最大連続の負け:
18 (-1 080.73 USD)
最大連続損失:
-1 080.73 USD (18)
月間成長:
11.78%
年間予想:
143.60%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
98.14 USD
最大の:
1 080.73 USD (9.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.49% (1 080.73 USD)
エクイティによる:
31.84% (3 288.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4389
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-45K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +507.56 USD
最悪のトレード: -130 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +423.28 USD
最大連続損失: -1 080.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.07 × 198
|
Exness-Real4
|0.37 × 547
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.72 × 1362
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
レビューなし
