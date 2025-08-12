- Crescimento
Negociações:
4 389
Negociações com lucro:
2 878 (65.57%)
Negociações com perda:
1 511 (34.43%)
Melhor negociação:
507.56 USD
Pior negociação:
-130.45 USD
Lucro bruto:
16 956.95 USD (134 723 pips)
Perda bruta:
-10 522.29 USD (179 394 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (423.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 357.01 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
94.04%
Depósito máximo carregado:
36.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
5.95
Negociações longas:
2 411 (54.93%)
Negociações curtas:
1 978 (45.07%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
1.47 USD
Lucro médio:
5.89 USD
Perda média:
-6.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-1 080.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 080.73 USD (18)
Crescimento mensal:
11.78%
Previsão anual:
143.60%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
98.14 USD
Máximo:
1 080.73 USD (9.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.49% (1 080.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.84% (3 288.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4389
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-45K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Melhor negociação: +507.56 USD
Pior negociação: -130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +423.28 USD
Máxima perda consecutiva: -1 080.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.07 × 198
|
Exness-Real4
|0.37 × 547
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.72 × 1362
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
