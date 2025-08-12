SinaisSeções
Farid Al Hakim

ABC BOT

Farid Al Hakim
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 84%
Exness-Real4
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 389
Negociações com lucro:
2 878 (65.57%)
Negociações com perda:
1 511 (34.43%)
Melhor negociação:
507.56 USD
Pior negociação:
-130.45 USD
Lucro bruto:
16 956.95 USD (134 723 pips)
Perda bruta:
-10 522.29 USD (179 394 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (423.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 357.01 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
94.04%
Depósito máximo carregado:
36.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
83
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
5.95
Negociações longas:
2 411 (54.93%)
Negociações curtas:
1 978 (45.07%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
1.47 USD
Lucro médio:
5.89 USD
Perda média:
-6.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-1 080.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 080.73 USD (18)
Crescimento mensal:
11.78%
Previsão anual:
143.60%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
98.14 USD
Máximo:
1 080.73 USD (9.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.49% (1 080.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.84% (3 288.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 4389
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +507.56 USD
Pior negociação: -130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +423.28 USD
Máxima perda consecutiva: -1 080.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 6
Exness-Real7
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.07 × 198
Exness-Real4
0.37 × 547
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.72 × 1362
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 22:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
