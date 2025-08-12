- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 417
Gewinntrades:
2 899 (65.63%)
Verlusttrades:
1 518 (34.37%)
Bester Trade:
507.56 USD
Schlechtester Trade:
-130.45 USD
Bruttoprofit:
16 995.08 USD (135 483 pips)
Bruttoverlust:
-10 533.80 USD (179 728 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (423.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 357.01 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
94.04%
Max deposit load:
36.65%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
105
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
5.98
Long-Positionen:
2 423 (54.86%)
Short-Positionen:
1 994 (45.14%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-1 080.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 080.73 USD (18)
Wachstum pro Monat :
10.88%
Jahresprognose:
132.03%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
98.14 USD
Maximaler:
1 080.73 USD (9.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.49% (1 080.73 USD)
Kapital:
31.84% (3 288.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4417
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-44K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +507.56 USD
Schlechtester Trade: -130 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +423.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 080.73 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.07 × 198
|
Exness-Real4
|0.37 × 547
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.72 × 1362
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
Keine Bewertungen
