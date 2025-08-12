SignaleKategorien
Farid Al Hakim

ABC BOT

Farid Al Hakim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 84%
Exness-Real4
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 417
Gewinntrades:
2 899 (65.63%)
Verlusttrades:
1 518 (34.37%)
Bester Trade:
507.56 USD
Schlechtester Trade:
-130.45 USD
Bruttoprofit:
16 995.08 USD (135 483 pips)
Bruttoverlust:
-10 533.80 USD (179 728 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (423.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 357.01 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
94.04%
Max deposit load:
36.65%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
105
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
5.98
Long-Positionen:
2 423 (54.86%)
Short-Positionen:
1 994 (45.14%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-1 080.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 080.73 USD (18)
Wachstum pro Monat :
10.88%
Jahresprognose:
132.03%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
98.14 USD
Maximaler:
1 080.73 USD (9.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.49% (1 080.73 USD)
Kapital:
31.84% (3 288.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 4417
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD -44K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +507.56 USD
Schlechtester Trade: -130 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +423.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 080.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 6
Exness-Real7
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.07 × 198
Exness-Real4
0.37 × 547
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.72 × 1362
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 22:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.