Farid Al Hakim

ABC BOT

Farid Al Hakim
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
Exness-Real4
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 812
Profit Trade:
1 203 (66.39%)
Loss Trade:
609 (33.61%)
Best Trade:
362.52 USD
Worst Trade:
-130.45 USD
Profitto lordo:
6 334.96 USD (55 105 pips)
Perdita lorda:
-3 959.81 USD (72 316 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (20.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 060.92 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.85%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
216
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
966 (53.31%)
Short Trade:
846 (46.69%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
5.27 USD
Perdita media:
-6.50 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-766.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-766.20 USD (16)
Crescita mensile:
12.39%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.14 USD
Massimale:
999.65 USD (10.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.22% (999.65 USD)
Per equità:
27.84% (2 957.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1812
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +362.52 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +20.22 USD
Massima perdita consecutiva: -766.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 6
Exness-Real7
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.07 × 198
Exness-Real4
0.37 × 547
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.72 × 1362
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.08.12 03:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
