- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 812
Profit Trade:
1 203 (66.39%)
Loss Trade:
609 (33.61%)
Best Trade:
362.52 USD
Worst Trade:
-130.45 USD
Profitto lordo:
6 334.96 USD (55 105 pips)
Perdita lorda:
-3 959.81 USD (72 316 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (20.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 060.92 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.85%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
216
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
966 (53.31%)
Short Trade:
846 (46.69%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
1.31 USD
Profitto medio:
5.27 USD
Perdita media:
-6.50 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-766.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-766.20 USD (16)
Crescita mensile:
12.39%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.14 USD
Massimale:
999.65 USD (10.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.22% (999.65 USD)
Per equità:
27.84% (2 957.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1812
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +362.52 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +20.22 USD
Massima perdita consecutiva: -766.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.07 × 198
|
Exness-Real4
|0.37 × 547
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.72 × 1362
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
26%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
9
99%
1 812
66%
100%
1.59
1.31
USD
USD
28%
1:400