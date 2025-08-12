СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ABC BOT
Farid Al Hakim

ABC BOT

Farid Al Hakim
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 81%
Exness-Real4
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 349
Прибыльных трейдов:
2 859 (65.73%)
Убыточных трейдов:
1 490 (34.26%)
Лучший трейд:
507.56 USD
Худший трейд:
-130.45 USD
Общая прибыль:
16 430.08 USD (133 473 pips)
Общий убыток:
-10 154.10 USD (174 603 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (423.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 357.01 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
94.04%
Макс. загрузка депозита:
36.65%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
118
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
5.81
Длинных трейдов:
2 394 (55.05%)
Коротких трейдов:
1 955 (44.95%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
1.44 USD
Средняя прибыль:
5.75 USD
Средний убыток:
-6.81 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 080.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 080.73 USD (18)
Прирост в месяц:
11.05%
Годовой прогноз:
134.13%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.14 USD
Максимальная:
1 080.73 USD (9.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.49% (1 080.73 USD)
По эквити:
31.84% (3 288.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 4349
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -41K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +507.56 USD
Худший трейд: -130 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +423.28 USD
Макс. убыток в серии: -1 080.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 6
Exness-Real7
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.07 × 198
Exness-Real4
0.37 × 547
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.72 × 1362
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
Нет отзывов
2025.10.05 22:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.