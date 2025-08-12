- Прирост
Всего трейдов:
4 349
Прибыльных трейдов:
2 859 (65.73%)
Убыточных трейдов:
1 490 (34.26%)
Лучший трейд:
507.56 USD
Худший трейд:
-130.45 USD
Общая прибыль:
16 430.08 USD (133 473 pips)
Общий убыток:
-10 154.10 USD (174 603 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (423.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 357.01 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
94.04%
Макс. загрузка депозита:
36.65%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
118
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
5.81
Длинных трейдов:
2 394 (55.05%)
Коротких трейдов:
1 955 (44.95%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
1.44 USD
Средняя прибыль:
5.75 USD
Средний убыток:
-6.81 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 080.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 080.73 USD (18)
Прирост в месяц:
11.05%
Годовой прогноз:
134.13%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.14 USD
Максимальная:
1 080.73 USD (9.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.49% (1 080.73 USD)
По эквити:
31.84% (3 288.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4349
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-41K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +507.56 USD
Худший трейд: -130 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +423.28 USD
Макс. убыток в серии: -1 080.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.07 × 198
|
Exness-Real4
|0.37 × 547
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.72 × 1362
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
81%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
22
99%
4 349
65%
94%
1.61
1.44
USD
USD
32%
1:400