İşlemler:
1 812
Kârla kapanan işlemler:
1 203 (66.39%)
Zararla kapanan işlemler:
609 (33.61%)
En iyi işlem:
362.52 USD
En kötü işlem:
-130.45 USD
Brüt kâr:
6 334.96 USD (55 105 pips)
Brüt zarar:
-3 959.81 USD (72 316 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (20.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 060.92 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
216
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
966 (53.31%)
Satış işlemleri:
846 (46.69%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
1.31 USD
Ortalama kâr:
5.27 USD
Ortalama zarar:
-6.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-766.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-766.20 USD (16)
Aylık büyüme:
12.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98.14 USD
Maksimum:
999.65 USD (10.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.22% (999.65 USD)
Varlığa göre:
27.84% (2 957.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1812
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.07 × 198
|
Exness-Real4
|0.37 × 547
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.72 × 1362
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
İnceleme yok
