리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMGlobal-Real 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 Exness-Real16 0.00 × 6 Exness-Real7 0.00 × 2 ICMarkets-Live01 0.07 × 198 Exness-Real4 0.37 × 547 EuromarketFX-Live 0.46 × 72 Exness-Real2 0.50 × 127 Exness-Real 0.72 × 1362 RubixFX-Live 0.80 × 5 OneTrade-Real 0.84 × 70 MTrading-Live 1.00 × 1 Activtrades-Demo 1.21 × 144 Exness-Real6 1.22 × 89 FXOpenUK-ECN Live Server 1.30 × 10 Armada-Live 1.40 × 30 FXDD-MT4 Live Server 7 8.86 × 14 AForex-Real 9.00 × 6 XM.COM-Real 7 11.67 × 3 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오