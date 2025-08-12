- 자본
- 축소
트레이드:
4 615
이익 거래:
3 039 (65.85%)
손실 거래:
1 576 (34.15%)
최고의 거래:
507.56 USD
최악의 거래:
-130.45 USD
총 수익:
17 375.23 USD (141 167 pips)
총 손실:
-10 697.45 USD (183 948 pips)
연속 최대 이익:
22 (423.28 USD)
연속 최대 이익:
1 357.01 USD (6)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
94.04%
최대 입금량:
81.68%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
181
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
6.18
롱(주식매수):
2 547 (55.19%)
숏(주식차입매도):
2 068 (44.81%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
1.45 USD
평균 이익:
5.72 USD
평균 손실:
-6.79 USD
연속 최대 손실:
18 (-1 080.73 USD)
연속 최대 손실:
-1 080.73 USD (18)
월별 성장률:
10.23%
연간 예측:
124.10%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
98.14 USD
최대한의:
1 080.73 USD (9.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.49% (1 080.73 USD)
자본금별:
46.42% (4 868.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4615
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-43K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +507.56 USD
최악의 거래: -130 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +423.28 USD
연속 최대 손실: -1 080.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.07 × 198
|
Exness-Real4
|0.37 × 547
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.72 × 1362
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
리뷰 없음