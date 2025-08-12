시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ABC BOT
Farid Al Hakim

ABC BOT

Farid Al Hakim
0 리뷰
안정성
24
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 88%
Exness-Real4
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 615
이익 거래:
3 039 (65.85%)
손실 거래:
1 576 (34.15%)
최고의 거래:
507.56 USD
최악의 거래:
-130.45 USD
총 수익:
17 375.23 USD (141 167 pips)
총 손실:
-10 697.45 USD (183 948 pips)
연속 최대 이익:
22 (423.28 USD)
연속 최대 이익:
1 357.01 USD (6)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
94.04%
최대 입금량:
81.68%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
181
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
6.18
롱(주식매수):
2 547 (55.19%)
숏(주식차입매도):
2 068 (44.81%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
1.45 USD
평균 이익:
5.72 USD
평균 손실:
-6.79 USD
연속 최대 손실:
18 (-1 080.73 USD)
연속 최대 손실:
-1 080.73 USD (18)
월별 성장률:
10.23%
연간 예측:
124.10%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
98.14 USD
최대한의:
1 080.73 USD (9.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.49% (1 080.73 USD)
자본금별:
46.42% (4 868.92 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 4615
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD -43K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +507.56 USD
최악의 거래: -130 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +423.28 USD
연속 최대 손실: -1 080.73 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 6
Exness-Real7
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.07 × 198
Exness-Real4
0.37 × 547
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.72 × 1362
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 22:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
