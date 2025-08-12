SeñalesSecciones
Farid Al Hakim

ABC BOT

Farid Al Hakim
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 84%
Exness-Real4
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 389
Transacciones Rentables:
2 878 (65.57%)
Transacciones Irrentables:
1 511 (34.43%)
Mejor transacción:
507.56 USD
Peor transacción:
-130.45 USD
Beneficio Bruto:
16 956.95 USD (134 723 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 522.29 USD (179 394 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (423.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 357.01 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
94.04%
Carga máxima del depósito:
36.65%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
83
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
5.95
Transacciones Largas:
2 411 (54.93%)
Transacciones Cortas:
1 978 (45.07%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
1.47 USD
Beneficio medio:
5.89 USD
Pérdidas medias:
-6.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-1 080.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 080.73 USD (18)
Crecimiento al mes:
11.84%
Pronóstico anual:
143.60%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
98.14 USD
Máxima:
1 080.73 USD (9.11%)
Reducción relativa:
De balance:
10.49% (1 080.73 USD)
De fondos:
31.84% (3 288.02 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 4389
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +507.56 USD
Peor transacción: -130 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +423.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 080.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 6
Exness-Real7
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.07 × 198
Exness-Real4
0.37 × 547
EuromarketFX-Live
0.46 × 72
Exness-Real2
0.50 × 127
Exness-Real
0.72 × 1362
RubixFX-Live
0.80 × 5
OneTrade-Real
0.84 × 70
MTrading-Live
1.00 × 1
Activtrades-Demo
1.21 × 144
Exness-Real6
1.22 × 89
FXOpenUK-ECN Live Server
1.30 × 10
Armada-Live
1.40 × 30
FXDD-MT4 Live Server 7
8.86 × 14
AForex-Real
9.00 × 6
XM.COM-Real 7
11.67 × 3
No hay comentarios
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 22:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 03:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copiar

