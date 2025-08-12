- Incremento
Total de Trades:
4 389
Transacciones Rentables:
2 878 (65.57%)
Transacciones Irrentables:
1 511 (34.43%)
Mejor transacción:
507.56 USD
Peor transacción:
-130.45 USD
Beneficio Bruto:
16 956.95 USD (134 723 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 522.29 USD (179 394 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (423.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 357.01 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
94.04%
Carga máxima del depósito:
36.65%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
83
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
5.95
Transacciones Largas:
2 411 (54.93%)
Transacciones Cortas:
1 978 (45.07%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
1.47 USD
Beneficio medio:
5.89 USD
Pérdidas medias:
-6.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-1 080.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 080.73 USD (18)
Crecimiento al mes:
11.84%
Pronóstico anual:
143.60%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
98.14 USD
Máxima:
1 080.73 USD (9.11%)
Reducción relativa:
De balance:
10.49% (1 080.73 USD)
De fondos:
31.84% (3 288.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4389
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|-45K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +507.56 USD
Peor transacción: -130 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +423.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 080.73 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.07 × 198
|
Exness-Real4
|0.37 × 547
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.72 × 1362
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
