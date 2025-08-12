- 成长
交易:
4 357
盈利交易:
2 865 (65.75%)
亏损交易:
1 492 (34.24%)
最好交易:
507.56 USD
最差交易:
-130.45 USD
毛利:
16 441.17 USD (133 695 pips)
毛利亏损:
-10 157.34 USD (174 706 pips)
最大连续赢利:
22 (423.28 USD)
最大连续盈利:
1 357.01 USD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
94.04%
最大入金加载:
36.65%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
89
平均持有时间:
8 小时
采收率:
5.81
长期交易:
2 402 (55.13%)
短期交易:
1 955 (44.87%)
利润因子:
1.62
预期回报:
1.44 USD
平均利润:
5.74 USD
平均损失:
-6.81 USD
最大连续失误:
18 (-1 080.73 USD)
最大连续亏损:
-1 080.73 USD (18)
每月增长:
10.43%
年度预测:
126.54%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
98.14 USD
最大值:
1 080.73 USD (9.11%)
相对跌幅:
结余:
10.49% (1 080.73 USD)
净值:
31.84% (3 288.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4357
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-41K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +507.56 USD
最差交易: -130 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +423.28 USD
最大连续亏损: -1 080.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 6
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.07 × 198
|
Exness-Real4
|0.37 × 547
|
EuromarketFX-Live
|0.46 × 72
|
Exness-Real2
|0.50 × 127
|
Exness-Real
|0.72 × 1362
|
RubixFX-Live
|0.80 × 5
|
OneTrade-Real
|0.84 × 70
|
MTrading-Live
|1.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|1.21 × 144
|
Exness-Real6
|1.22 × 89
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|1.30 × 10
|
Armada-Live
|1.40 × 30
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|8.86 × 14
|
AForex-Real
|9.00 × 6
|
XM.COM-Real 7
|11.67 × 3
