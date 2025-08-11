シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Noname3
Thinnapob Kunthaon

Noname3

Thinnapob Kunthaon
レビュー0件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 35%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
85 (64.88%)
損失トレード:
46 (35.11%)
ベストトレード:
56.40 USD
最悪のトレード:
-113.73 USD
総利益:
1 067.61 USD (88 806 pips)
総損失:
-927.68 USD (76 105 pips)
最大連続の勝ち:
10 (110.94 USD)
最大連続利益:
110.94 USD (10)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
19.53%
最大入金額:
19.31%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.61
長いトレード:
81 (61.83%)
短いトレード:
50 (38.17%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.07 USD
平均利益:
12.56 USD
平均損失:
-20.17 USD
最大連続の負け:
6 (-28.19 USD)
最大連続損失:
-168.55 USD (5)
月間成長:
-12.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.78 USD
最大の:
230.82 USD (35.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.72% (230.82 USD)
エクイティによる:
15.98% (81.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 127
GBPJPY 1
GBPUSD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 148
GBPJPY -1
GBPUSD 0
GBPAUD -3
EURAUD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 14K
GBPJPY -194
GBPUSD 26
GBPAUD -469
EURAUD -553
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +56.40 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +110.94 USD
最大連続損失: -28.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live05
0.00 × 4
4xCube-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.35 × 31
XMGlobal-Real 18
0.37 × 19
XMGlobal-Real 21
0.41 × 39
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
DooFintech-Live 5
0.60 × 115
XMGlobal-Real 8
0.72 × 113
XMGlobal-Real 27
0.73 × 110
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
6.33 × 98
レビューなし
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 17:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 16:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 05:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 09:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 04:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 23:36
Share of trading days is too low
