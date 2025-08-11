- 成長
トレード:
131
利益トレード:
85 (64.88%)
損失トレード:
46 (35.11%)
ベストトレード:
56.40 USD
最悪のトレード:
-113.73 USD
総利益:
1 067.61 USD (88 806 pips)
総損失:
-927.68 USD (76 105 pips)
最大連続の勝ち:
10 (110.94 USD)
最大連続利益:
110.94 USD (10)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
19.53%
最大入金額:
19.31%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.61
長いトレード:
81 (61.83%)
短いトレード:
50 (38.17%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.07 USD
平均利益:
12.56 USD
平均損失:
-20.17 USD
最大連続の負け:
6 (-28.19 USD)
最大連続損失:
-168.55 USD (5)
月間成長:
-12.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.78 USD
最大の:
230.82 USD (35.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.72% (230.82 USD)
エクイティによる:
15.98% (81.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|127
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|148
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|0
|GBPAUD
|-3
|EURAUD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|14K
|GBPJPY
|-194
|GBPUSD
|26
|GBPAUD
|-469
|EURAUD
|-553
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +56.40 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +110.94 USD
最大連続損失: -28.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.35 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.72 × 113
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|6.33 × 98
