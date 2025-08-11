Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live05 0.00 × 4 4xCube-Live 0.00 × 2 EGlobal-Cent5 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.33 × 18 XMGlobal-Real 26 0.35 × 31 XMGlobal-Real 18 0.37 × 19 XMGlobal-Real 21 0.41 × 39 ForexTimeFXTM-ECN 0.55 × 11 DooFintech-Live 5 0.60 × 115 XMGlobal-Real 8 0.72 × 113 XMGlobal-Real 27 0.73 × 110 BDSwissGlobal-Real05 2.47 × 15 Valutrades-Real 2.70 × 10 FBSInc-Real-11 6.33 × 98