Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
85 (64.88%)
Убыточных трейдов:
46 (35.11%)
Лучший трейд:
56.40 USD
Худший трейд:
-113.73 USD
Общая прибыль:
1 067.61 USD (88 806 pips)
Общий убыток:
-927.68 USD (76 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (110.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.94 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
19.53%
Макс. загрузка депозита:
19.31%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
81 (61.83%)
Коротких трейдов:
50 (38.17%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
12.56 USD
Средний убыток:
-20.17 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-28.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-168.55 USD (5)
Прирост в месяц:
-12.39%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.78 USD
Максимальная:
230.82 USD (35.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.72% (230.82 USD)
По эквити:
15.98% (81.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|127
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|148
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|0
|GBPAUD
|-3
|EURAUD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|14K
|GBPJPY
|-194
|GBPUSD
|26
|GBPAUD
|-469
|EURAUD
|-553
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.40 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +110.94 USD
Макс. убыток в серии: -28.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.35 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.72 × 113
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|6.33 × 98
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
540
USD
USD
20
0%
131
64%
20%
1.15
1.07
USD
USD
36%
1:500