Сигналы / MetaTrader 4 / Noname3
Thinnapob Kunthaon

Noname3

Thinnapob Kunthaon
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 35%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
85 (64.88%)
Убыточных трейдов:
46 (35.11%)
Лучший трейд:
56.40 USD
Худший трейд:
-113.73 USD
Общая прибыль:
1 067.61 USD (88 806 pips)
Общий убыток:
-927.68 USD (76 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (110.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
110.94 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
19.53%
Макс. загрузка депозита:
19.31%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
81 (61.83%)
Коротких трейдов:
50 (38.17%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
12.56 USD
Средний убыток:
-20.17 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-28.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-168.55 USD (5)
Прирост в месяц:
-12.39%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.78 USD
Максимальная:
230.82 USD (35.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.72% (230.82 USD)
По эквити:
15.98% (81.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 127
GBPJPY 1
GBPUSD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 148
GBPJPY -1
GBPUSD 0
GBPAUD -3
EURAUD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 14K
GBPJPY -194
GBPUSD 26
GBPAUD -469
EURAUD -553
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.40 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +110.94 USD
Макс. убыток в серии: -28.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live05
0.00 × 4
4xCube-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.35 × 31
XMGlobal-Real 18
0.37 × 19
XMGlobal-Real 21
0.41 × 39
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
DooFintech-Live 5
0.60 × 115
XMGlobal-Real 8
0.72 × 113
XMGlobal-Real 27
0.73 × 110
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
6.33 × 98
Нет отзывов
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 17:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 16:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 05:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 09:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 04:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 23:36
Share of trading days is too low
Копировать

