SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Noname3
Thinnapob Kunthaon

Noname3

Thinnapob Kunthaon
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 35%
XMGlobal-Real 8
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
85 (64.88%)
Transacciones Irrentables:
46 (35.11%)
Mejor transacción:
56.40 USD
Peor transacción:
-113.73 USD
Beneficio Bruto:
1 067.61 USD (88 806 pips)
Pérdidas Brutas:
-927.68 USD (76 105 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (110.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
110.94 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
19.53%
Carga máxima del depósito:
19.31%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.61
Transacciones Largas:
81 (61.83%)
Transacciones Cortas:
50 (38.17%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
12.56 USD
Pérdidas medias:
-20.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-28.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-168.55 USD (5)
Crecimiento al mes:
-12.39%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
47.78 USD
Máxima:
230.82 USD (35.72%)
Reducción relativa:
De balance:
35.72% (230.82 USD)
De fondos:
15.98% (81.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 127
GBPJPY 1
GBPUSD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 148
GBPJPY -1
GBPUSD 0
GBPAUD -3
EURAUD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 14K
GBPJPY -194
GBPUSD 26
GBPAUD -469
EURAUD -553
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +56.40 USD
Peor transacción: -114 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +110.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live05
0.00 × 4
4xCube-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.35 × 31
XMGlobal-Real 18
0.37 × 19
XMGlobal-Real 21
0.41 × 39
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
DooFintech-Live 5
0.60 × 115
XMGlobal-Real 8
0.72 × 113
XMGlobal-Real 27
0.73 × 110
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
6.33 × 98
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 17:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 16:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 05:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 09:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 04:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 23:36
Share of trading days is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Noname3
30 USD al mes
35%
0
0
USD
540
USD
20
0%
131
64%
20%
1.15
1.07
USD
36%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.