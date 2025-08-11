- Incremento
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
85 (64.88%)
Transacciones Irrentables:
46 (35.11%)
Mejor transacción:
56.40 USD
Peor transacción:
-113.73 USD
Beneficio Bruto:
1 067.61 USD (88 806 pips)
Pérdidas Brutas:
-927.68 USD (76 105 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (110.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
110.94 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
19.53%
Carga máxima del depósito:
19.31%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.61
Transacciones Largas:
81 (61.83%)
Transacciones Cortas:
50 (38.17%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
1.07 USD
Beneficio medio:
12.56 USD
Pérdidas medias:
-20.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-28.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-168.55 USD (5)
Crecimiento al mes:
-12.39%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
47.78 USD
Máxima:
230.82 USD (35.72%)
Reducción relativa:
De balance:
35.72% (230.82 USD)
De fondos:
15.98% (81.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|127
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|148
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|0
|GBPAUD
|-3
|EURAUD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|14K
|GBPJPY
|-194
|GBPUSD
|26
|GBPAUD
|-469
|EURAUD
|-553
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +56.40 USD
Peor transacción: -114 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +110.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.35 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.72 × 113
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|6.33 × 98
