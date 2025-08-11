- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
20 (60.60%)
Loss Trade:
13 (39.39%)
Best Trade:
37.92 USD
Worst Trade:
-9.89 USD
Profitto lordo:
164.19 USD (16 771 pips)
Perdita lorda:
-60.44 USD (6 357 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (108.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.59 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
20.36%
Massimo carico di deposito:
3.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.95
Long Trade:
24 (72.73%)
Short Trade:
9 (27.27%)
Fattore di profitto:
2.72
Profitto previsto:
3.14 USD
Profitto medio:
8.21 USD
Perdita media:
-4.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-28.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.19 USD (6)
Crescita mensile:
29.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.78 USD
Massimale:
53.07 USD (13.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.09% (53.07 USD)
Per equità:
2.65% (9.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|29
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|111
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|0
|GBPAUD
|-3
|EURAUD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|12K
|GBPJPY
|-194
|GBPUSD
|26
|GBPAUD
|-469
|EURAUD
|-553
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.92 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +108.59 USD
Massima perdita consecutiva: -28.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.35 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.72 × 113
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|6.33 × 98
