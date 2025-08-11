- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
131
Gewinntrades:
85 (64.88%)
Verlusttrades:
46 (35.11%)
Bester Trade:
56.40 USD
Schlechtester Trade:
-113.73 USD
Bruttoprofit:
1 067.61 USD (88 806 pips)
Bruttoverlust:
-927.68 USD (76 105 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (110.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
110.94 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
19.53%
Max deposit load:
19.31%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.61
Long-Positionen:
81 (61.83%)
Short-Positionen:
50 (38.17%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-28.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-168.55 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-12.39%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.78 USD
Maximaler:
230.82 USD (35.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.72% (230.82 USD)
Kapital:
15.98% (81.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|127
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|148
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|0
|GBPAUD
|-3
|EURAUD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|14K
|GBPJPY
|-194
|GBPUSD
|26
|GBPAUD
|-469
|EURAUD
|-553
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +56.40 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +110.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.35 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.72 × 113
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|6.33 × 98
Keine Bewertungen
