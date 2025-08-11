SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Noname3
Thinnapob Kunthaon

Noname3

Thinnapob Kunthaon
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 35%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
131
Gewinntrades:
85 (64.88%)
Verlusttrades:
46 (35.11%)
Bester Trade:
56.40 USD
Schlechtester Trade:
-113.73 USD
Bruttoprofit:
1 067.61 USD (88 806 pips)
Bruttoverlust:
-927.68 USD (76 105 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (110.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
110.94 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
19.53%
Max deposit load:
19.31%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.61
Long-Positionen:
81 (61.83%)
Short-Positionen:
50 (38.17%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-28.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-168.55 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-12.39%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.78 USD
Maximaler:
230.82 USD (35.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.72% (230.82 USD)
Kapital:
15.98% (81.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 127
GBPJPY 1
GBPUSD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 148
GBPJPY -1
GBPUSD 0
GBPAUD -3
EURAUD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 14K
GBPJPY -194
GBPUSD 26
GBPAUD -469
EURAUD -553
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +56.40 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +110.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live05
0.00 × 4
4xCube-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.35 × 31
XMGlobal-Real 18
0.37 × 19
XMGlobal-Real 21
0.41 × 39
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
DooFintech-Live 5
0.60 × 115
XMGlobal-Real 8
0.72 × 113
XMGlobal-Real 27
0.73 × 110
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
6.33 × 98
Keine Bewertungen
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 17:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 16:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 05:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 09:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 04:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 23:36
Share of trading days is too low
