트레이드:
137
이익 거래:
90 (65.69%)
손실 거래:
47 (34.31%)
최고의 거래:
56.40 USD
최악의 거래:
-113.73 USD
총 수익:
1 090.85 USD (91 130 pips)
총 손실:
-942.70 USD (77 606 pips)
연속 최대 이익:
10 (110.94 USD)
연속 최대 이익:
110.94 USD (10)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
18.28%
최대 입금량:
19.31%
최근 거래:
50 분 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.64
롱(주식매수):
86 (62.77%)
숏(주식차입매도):
51 (37.23%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
1.08 USD
평균 이익:
12.12 USD
평균 손실:
-20.06 USD
연속 최대 손실:
6 (-28.19 USD)
연속 최대 손실:
-168.55 USD (5)
월별 성장률:
26.87%
연간 예측:
326.08%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
47.78 USD
최대한의:
230.82 USD (35.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.72% (230.82 USD)
자본금별:
15.98% (81.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|133
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|156
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|0
|GBPAUD
|-3
|EURAUD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|15K
|GBPJPY
|-194
|GBPUSD
|26
|GBPAUD
|-469
|EURAUD
|-553
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +56.40 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +110.94 USD
연속 최대 손실: -28.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.35 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.72 × 113
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|6.33 × 98
