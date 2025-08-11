- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
20 (60.60%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (39.39%)
En iyi işlem:
37.92 USD
En kötü işlem:
-9.89 USD
Brüt kâr:
164.19 USD (16 771 pips)
Brüt zarar:
-60.44 USD (6 357 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (108.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.59 USD (9)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
20.36%
Maks. mevduat yükü:
3.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.95
Alış işlemleri:
24 (72.73%)
Satış işlemleri:
9 (27.27%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
3.14 USD
Ortalama kâr:
8.21 USD
Ortalama zarar:
-4.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-28.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.19 USD (6)
Aylık büyüme:
29.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.78 USD
Maksimum:
53.07 USD (13.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.09% (53.07 USD)
Varlığa göre:
2.65% (9.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|29
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|111
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|0
|GBPAUD
|-3
|EURAUD
|-4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|12K
|GBPJPY
|-194
|GBPUSD
|26
|GBPAUD
|-469
|EURAUD
|-553
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.92 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +108.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
