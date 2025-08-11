SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Noname3
Thinnapob Kunthaon

Noname3

Thinnapob Kunthaon
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 35%
XMGlobal-Real 8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
85 (64.88%)
Negociações com perda:
46 (35.11%)
Melhor negociação:
56.40 USD
Pior negociação:
-113.73 USD
Lucro bruto:
1 067.61 USD (88 806 pips)
Perda bruta:
-927.68 USD (76 105 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (110.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
110.94 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
19.53%
Depósito máximo carregado:
19.31%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.61
Negociações longas:
81 (61.83%)
Negociações curtas:
50 (38.17%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
12.56 USD
Perda média:
-20.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-28.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-168.55 USD (5)
Crescimento mensal:
-12.39%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.78 USD
Máximo:
230.82 USD (35.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.72% (230.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.98% (81.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 127
GBPJPY 1
GBPUSD 1
GBPAUD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 148
GBPJPY -1
GBPUSD 0
GBPAUD -3
EURAUD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 14K
GBPJPY -194
GBPUSD 26
GBPAUD -469
EURAUD -553
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +56.40 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +110.94 USD
Máxima perda consecutiva: -28.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live05
0.00 × 4
4xCube-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.35 × 31
XMGlobal-Real 18
0.37 × 19
XMGlobal-Real 21
0.41 × 39
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
DooFintech-Live 5
0.60 × 115
XMGlobal-Real 8
0.72 × 113
XMGlobal-Real 27
0.73 × 110
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
6.33 × 98
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 12:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 13:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 17:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 03:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 16:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 05:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 09:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 04:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 23:36
Share of trading days is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Noname3
30 USD por mês
35%
0
0
USD
540
USD
20
0%
131
64%
20%
1.15
1.07
USD
36%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.