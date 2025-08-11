- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
85 (64.88%)
Negociações com perda:
46 (35.11%)
Melhor negociação:
56.40 USD
Pior negociação:
-113.73 USD
Lucro bruto:
1 067.61 USD (88 806 pips)
Perda bruta:
-927.68 USD (76 105 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (110.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
110.94 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
19.53%
Depósito máximo carregado:
19.31%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.61
Negociações longas:
81 (61.83%)
Negociações curtas:
50 (38.17%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
12.56 USD
Perda média:
-20.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-28.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-168.55 USD (5)
Crescimento mensal:
-12.39%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.78 USD
Máximo:
230.82 USD (35.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.72% (230.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.98% (81.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|127
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|148
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|0
|GBPAUD
|-3
|EURAUD
|-4
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|14K
|GBPJPY
|-194
|GBPUSD
|26
|GBPAUD
|-469
|EURAUD
|-553
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +56.40 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +110.94 USD
Máxima perda consecutiva: -28.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.35 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.72 × 113
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|6.33 × 98
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
35%
0
0
USD
USD
540
USD
USD
20
0%
131
64%
20%
1.15
1.07
USD
USD
36%
1:500