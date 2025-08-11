- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
131
盈利交易:
85 (64.88%)
亏损交易:
46 (35.11%)
最好交易:
56.40 USD
最差交易:
-113.73 USD
毛利:
1 067.61 USD (88 806 pips)
毛利亏损:
-927.68 USD (76 105 pips)
最大连续赢利:
10 (110.94 USD)
最大连续盈利:
110.94 USD (10)
夏普比率:
0.07
交易活动:
19.53%
最大入金加载:
19.31%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.61
长期交易:
81 (61.83%)
短期交易:
50 (38.17%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
12.56 USD
平均损失:
-20.17 USD
最大连续失误:
6 (-28.19 USD)
最大连续亏损:
-168.55 USD (5)
每月增长:
-12.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
47.78 USD
最大值:
230.82 USD (35.72%)
相对跌幅:
结余:
35.72% (230.82 USD)
净值:
15.98% (81.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|127
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|148
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|0
|GBPAUD
|-3
|EURAUD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|14K
|GBPJPY
|-194
|GBPUSD
|26
|GBPAUD
|-469
|EURAUD
|-553
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56.40 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +110.94 USD
最大连续亏损: -28.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
4xCube-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.35 × 31
|
XMGlobal-Real 18
|0.37 × 19
|
XMGlobal-Real 21
|0.41 × 39
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
DooFintech-Live 5
|0.60 × 115
|
XMGlobal-Real 8
|0.72 × 113
|
XMGlobal-Real 27
|0.73 × 110
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|6.33 × 98
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
35%
0
0
USD
USD
540
USD
USD
20
0%
131
64%
20%
1.15
1.07
USD
USD
36%
1:500