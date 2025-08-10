- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
454
利益トレード:
291 (64.09%)
損失トレード:
163 (35.90%)
ベストトレード:
11.17 USD
最悪のトレード:
-11.06 USD
総利益:
406.65 USD (33 438 pips)
総損失:
-300.81 USD (21 385 pips)
最大連続の勝ち:
8 (13.23 USD)
最大連続利益:
24.39 USD (5)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
74.11%
最大入金額:
9.83%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
4.55
長いトレード:
241 (53.08%)
短いトレード:
213 (46.92%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
1.40 USD
平均損失:
-1.85 USD
最大連続の負け:
4 (-21.01 USD)
最大連続損失:
-21.01 USD (4)
月間成長:
8.43%
年間予想:
102.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.68 USD
最大の:
23.26 USD (9.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.62% (23.26 USD)
エクイティによる:
25.87% (113.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|454
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|106
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.17 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +13.23 USD
最大連続損失: -21.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge01
|0.13 × 31
|
Exness-Real9
|0.14 × 44
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-Live33
|0.23 × 13
347 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Renko Trader EA
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
39%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
19
100%
454
64%
74%
1.35
0.23
USD
USD
26%
1:500