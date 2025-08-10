- 成长
交易:
454
盈利交易:
291 (64.09%)
亏损交易:
163 (35.90%)
最好交易:
11.17 USD
最差交易:
-11.06 USD
毛利:
406.65 USD (33 438 pips)
毛利亏损:
-300.81 USD (21 385 pips)
最大连续赢利:
8 (13.23 USD)
最大连续盈利:
24.39 USD (5)
夏普比率:
0.11
交易活动:
74.11%
最大入金加载:
9.83%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
19 小时
采收率:
4.55
长期交易:
241 (53.08%)
短期交易:
213 (46.92%)
利润因子:
1.35
预期回报:
0.23 USD
平均利润:
1.40 USD
平均损失:
-1.85 USD
最大连续失误:
4 (-21.01 USD)
最大连续亏损:
-21.01 USD (4)
每月增长:
8.43%
年度预测:
102.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.68 USD
最大值:
23.26 USD (9.62%)
相对跌幅:
结余:
9.62% (23.26 USD)
净值:
25.87% (113.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|454
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|106
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.17 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.23 USD
最大连续亏损: -21.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge01
|0.13 × 31
|
Exness-Real9
|0.14 × 44
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-Live33
|0.23 × 13
