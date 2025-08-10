- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
454
Negociações com lucro:
291 (64.09%)
Negociações com perda:
163 (35.90%)
Melhor negociação:
11.17 USD
Pior negociação:
-11.06 USD
Lucro bruto:
406.65 USD (33 438 pips)
Perda bruta:
-300.81 USD (21 385 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (13.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.39 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
74.11%
Depósito máximo carregado:
9.83%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
4.55
Negociações longas:
241 (53.08%)
Negociações curtas:
213 (46.92%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
0.23 USD
Lucro médio:
1.40 USD
Perda média:
-1.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-21.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.01 USD (4)
Crescimento mensal:
8.43%
Previsão anual:
102.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.68 USD
Máximo:
23.26 USD (9.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.62% (23.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.87% (113.91 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|454
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|106
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.17 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +13.23 USD
Máxima perda consecutiva: -21.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge01
|0.13 × 31
|
Exness-Real9
|0.14 × 44
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-Live33
|0.23 × 13
