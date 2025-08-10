- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
209
Profit Trade:
131 (62.67%)
Loss Trade:
78 (37.32%)
Best Trade:
4.76 USD
Worst Trade:
-5.61 USD
Profitto lordo:
146.52 USD (15 272 pips)
Perdita lorda:
-112.31 USD (10 356 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (3.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.58 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
71.37%
Massimo carico di deposito:
4.06%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
4.53
Long Trade:
116 (55.50%)
Short Trade:
93 (44.50%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-1.44 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.33 USD (2)
Crescita mensile:
7.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.68 USD
Massimale:
7.55 USD (3.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.10% (7.33 USD)
Per equità:
10.80% (24.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.0K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.76 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.78 USD
Massima perdita consecutiva: -7.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge01
|0.13 × 31
|
Exness-Real9
|0.14 × 44
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-Live33
|0.23 × 13
Renko Trader EA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
234
USD
USD
7
100%
209
62%
71%
1.30
0.16
USD
USD
11%
1:500