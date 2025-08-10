SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Renko Trader
Miroslaw Stachowiak

Renko Trader

Miroslaw Stachowiak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
467
Gewinntrades:
298 (63.81%)
Verlusttrades:
169 (36.19%)
Bester Trade:
11.17 USD
Schlechtester Trade:
-11.06 USD
Bruttoprofit:
422.73 USD (35 327 pips)
Bruttoverlust:
-315.78 USD (22 984 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (13.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.39 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
74.11%
Max deposit load:
9.83%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
4.60
Long-Positionen:
245 (52.46%)
Short-Positionen:
222 (47.54%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
0.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-21.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.01 USD (4)
Wachstum pro Monat :
5.34%
Jahresprognose:
64.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.68 USD
Maximaler:
23.26 USD (9.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.62% (23.26 USD)
Kapital:
25.87% (113.91 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 467
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 107
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 12K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.17 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
KTM-Live
0.00 × 4
NPBFX-Real-2
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 10
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
FTT-Live
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 1
Meksa-Meksa
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.10 × 10
ECMarketsGlobalLLC-Live
0.12 × 17
Pepperstone-Edge01
0.13 × 31
Exness-Real9
0.14 × 44
JustForex-Live
0.15 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.21 × 24
ICMarketsSC-Live33
0.23 × 13
noch 347 ...
Renko Trader EA
Keine Bewertungen
2025.10.20 07:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 12:30
Share of trading days is too low
2025.08.12 12:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 19:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 19:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 19:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 19:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 19:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Renko Trader
30 USD pro Monat
40%
0
0
USD
307
USD
21
100%
467
63%
74%
1.33
0.23
USD
26%
1:500
