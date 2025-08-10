- 자본
- 축소
트레이드:
493
이익 거래:
320 (64.90%)
손실 거래:
173 (35.09%)
최고의 거래:
11.17 USD
최악의 거래:
-11.06 USD
총 수익:
443.34 USD (37 479 pips)
총 손실:
-329.05 USD (24 251 pips)
연속 최대 이익:
9 (9.65 USD)
연속 최대 이익:
24.39 USD (5)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
73.17%
최대 입금량:
9.83%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
4.91
롱(주식매수):
260 (52.74%)
숏(주식차입매도):
233 (47.26%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
0.23 USD
평균 이익:
1.39 USD
평균 손실:
-1.90 USD
연속 최대 손실:
4 (-21.01 USD)
연속 최대 손실:
-21.01 USD (4)
월별 성장률:
7.20%
연간 예측:
87.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.68 USD
최대한의:
23.26 USD (9.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.62% (23.26 USD)
자본금별:
25.87% (113.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|493
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|114
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.17 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +9.65 USD
연속 최대 손실: -21.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge01
|0.13 × 31
|
Exness-Real9
|0.14 × 44
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-Live33
|0.23 × 13
Renko Trader EA
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
43%
0
0
USD
USD
314
USD
USD
22
100%
493
64%
73%
1.34
0.23
USD
USD
26%
1:500