리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

InstaForex-Cent.com 0.00 × 2 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 2 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 2 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 Axi-US09-Live 0.00 × 2 Axi-US07-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 7 ICMarkets-Live24 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 4 KTM-Live 0.00 × 4 NPBFX-Real-2 0.00 × 2 UniverseWheel-Live 0.00 × 10 BJPuhuizhongzhi-Live 0.00 × 1 FTT-Live 0.00 × 2 mForex-REAL 0.00 × 1 Meksa-Meksa 0.00 × 1 SENSUS-Live 0.00 × 1 TopFXSC-Live Server 0.10 × 10 ECMarketsGlobalLLC-Live 0.12 × 17 Pepperstone-Edge01 0.13 × 31 Exness-Real9 0.14 × 44 JustForex-Live 0.15 × 59 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.15 × 26 ForexClubBY-MT4 Market Real Server 0.21 × 24 ICMarketsSC-Live33 0.23 × 13 347 더...