İşlemler:
209
Kârla kapanan işlemler:
131 (62.67%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (37.32%)
En iyi işlem:
4.76 USD
En kötü işlem:
-5.61 USD
Brüt kâr:
146.52 USD (15 272 pips)
Brüt zarar:
-112.31 USD (10 356 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (3.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.58 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
71.37%
Maks. mevduat yükü:
4.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
4.53
Alış işlemleri:
116 (55.50%)
Satış işlemleri:
93 (44.50%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-1.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.33 USD (2)
Aylık büyüme:
7.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.68 USD
Maksimum:
7.55 USD (3.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.10% (7.33 USD)
Varlığa göre:
10.80% (24.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.0K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.76 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge01
|0.13 × 31
|
Exness-Real9
|0.14 × 44
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-Live33
|0.23 × 13
