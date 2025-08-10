- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
454
Прибыльных трейдов:
291 (64.09%)
Убыточных трейдов:
163 (35.90%)
Лучший трейд:
11.17 USD
Худший трейд:
-11.06 USD
Общая прибыль:
406.65 USD (33 438 pips)
Общий убыток:
-300.81 USD (21 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (13.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.39 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
74.11%
Макс. загрузка депозита:
9.83%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
4.55
Длинных трейдов:
241 (53.08%)
Коротких трейдов:
213 (46.92%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
1.40 USD
Средний убыток:
-1.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-21.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.01 USD (4)
Прирост в месяц:
8.43%
Годовой прогноз:
102.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.68 USD
Максимальная:
23.26 USD (9.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.62% (23.26 USD)
По эквити:
25.87% (113.91 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|454
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|106
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.17 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.23 USD
Макс. убыток в серии: -21.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge01
|0.13 × 31
|
Exness-Real9
|0.14 × 44
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-Live33
|0.23 × 13
Renko Trader EA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
19
100%
454
64%
74%
1.35
0.23
USD
USD
26%
1:500