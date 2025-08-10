СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Renko Trader
Miroslaw Stachowiak

Renko Trader

Miroslaw Stachowiak
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 39%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
454
Прибыльных трейдов:
291 (64.09%)
Убыточных трейдов:
163 (35.90%)
Лучший трейд:
11.17 USD
Худший трейд:
-11.06 USD
Общая прибыль:
406.65 USD (33 438 pips)
Общий убыток:
-300.81 USD (21 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (13.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.39 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
74.11%
Макс. загрузка депозита:
9.83%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
4.55
Длинных трейдов:
241 (53.08%)
Коротких трейдов:
213 (46.92%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
1.40 USD
Средний убыток:
-1.85 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-21.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.01 USD (4)
Прирост в месяц:
8.43%
Годовой прогноз:
102.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.68 USD
Максимальная:
23.26 USD (9.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.62% (23.26 USD)
По эквити:
25.87% (113.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 454
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 106
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 12K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.17 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.23 USD
Макс. убыток в серии: -21.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 7
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
KTM-Live
0.00 × 4
NPBFX-Real-2
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 10
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
FTT-Live
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 1
Meksa-Meksa
0.00 × 1
SENSUS-Live
0.00 × 1
TopFXSC-Live Server
0.10 × 10
ECMarketsGlobalLLC-Live
0.12 × 17
Pepperstone-Edge01
0.13 × 31
Exness-Real9
0.14 × 44
JustForex-Live
0.15 × 59
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
ForexClubBY-MT4 Market Real Server
0.21 × 24
ICMarketsSC-Live33
0.23 × 13
еще 347...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Renko Trader EA
Нет отзывов
2025.10.20 07:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 13:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 12:30
Share of trading days is too low
2025.08.12 12:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 19:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 19:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 19:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 19:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 19:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Renko Trader
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
306
USD
19
100%
454
64%
74%
1.35
0.23
USD
26%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.