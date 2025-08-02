- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
973
利益トレード:
766 (78.72%)
損失トレード:
207 (21.27%)
ベストトレード:
250.50 USD
最悪のトレード:
-556.46 USD
総利益:
8 599.00 USD (461 352 pips)
総損失:
-4 591.49 USD (255 500 pips)
最大連続の勝ち:
23 (151.25 USD)
最大連続利益:
595.43 USD (21)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
56.84%
最大入金額:
3.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
3.70
長いトレード:
910 (93.53%)
短いトレード:
63 (6.47%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
4.12 USD
平均利益:
11.23 USD
平均損失:
-22.18 USD
最大連続の負け:
5 (-362.90 USD)
最大連続損失:
-1 008.44 USD (3)
月間成長:
24.49%
年間予想:
297.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
137.28 USD
最大の:
1 083.30 USD (14.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.16% (1 083.30 USD)
エクイティによる:
84.62% (1 593.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|969
|NQ.p
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|4K
|NQ.p
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|206K
|NQ.p
|300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +250.50 USD
最悪のトレード: -556 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +151.25 USD
最大連続損失: -362.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monex-Server5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
498%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
45
0%
973
78%
57%
1.87
4.12
USD
USD
85%
1:500