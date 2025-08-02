SeñalesSecciones
Rendy Mahameru Prayogie

Ultimate Gold

Rendy Mahameru Prayogie
Fiabilidad
45 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 498%
Monex-Server5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
973
Transacciones Rentables:
766 (78.72%)
Transacciones Irrentables:
207 (21.27%)
Mejor transacción:
250.50 USD
Peor transacción:
-556.46 USD
Beneficio Bruto:
8 599.00 USD (461 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 591.49 USD (255 500 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (151.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
595.43 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
56.84%
Carga máxima del depósito:
3.00%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
3.70
Transacciones Largas:
910 (93.53%)
Transacciones Cortas:
63 (6.47%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
4.12 USD
Beneficio medio:
11.23 USD
Pérdidas medias:
-22.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-362.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 008.44 USD (3)
Crecimiento al mes:
24.49%
Pronóstico anual:
297.19%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
137.28 USD
Máxima:
1 083.30 USD (14.22%)
Reducción relativa:
De balance:
51.16% (1 083.30 USD)
De fondos:
84.62% (1 593.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 969
NQ.p 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb 4K
NQ.p 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb 206K
NQ.p 300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +250.50 USD
Peor transacción: -556 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +151.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -362.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monex-Server5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.17 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 04:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 02:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 10:48
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 22:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 07:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 02:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
