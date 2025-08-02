시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Ultimate Gold
Rendy Mahameru Prayogie

Ultimate Gold

Rendy Mahameru Prayogie
0 리뷰
안정성
46
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 530%
Monex-Server5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 012
이익 거래:
798 (78.85%)
손실 거래:
214 (21.15%)
최고의 거래:
250.50 USD
최악의 거래:
-556.46 USD
총 수익:
8 770.27 USD (478 493 pips)
총 손실:
-4 657.01 USD (262 043 pips)
연속 최대 이익:
23 (151.25 USD)
연속 최대 이익:
595.43 USD (21)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
58.94%
최대 입금량:
3.00%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
3.80
롱(주식매수):
941 (92.98%)
숏(주식차입매도):
71 (7.02%)
수익 요인:
1.88
기대수익:
4.06 USD
평균 이익:
10.99 USD
평균 손실:
-21.76 USD
연속 최대 손실:
5 (-362.90 USD)
연속 최대 손실:
-1 008.44 USD (3)
월별 성장률:
20.35%
연간 예측:
246.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
137.28 USD
최대한의:
1 083.30 USD (14.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.16% (1 083.30 USD)
자본금별:
84.62% (1 593.42 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDb 1008
NQ.p 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDb 4.1K
NQ.p 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDb 216K
NQ.p 300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +250.50 USD
최악의 거래: -556 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +151.25 USD
연속 최대 손실: -362.90 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monex-Server5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 04:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 02:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
