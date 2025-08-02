- 成长
交易:
971
盈利交易:
765 (78.78%)
亏损交易:
206 (21.22%)
最好交易:
250.50 USD
最差交易:
-556.46 USD
毛利:
8 593.90 USD (460 842 pips)
毛利亏损:
-4 584.02 USD (254 754 pips)
最大连续赢利:
23 (151.25 USD)
最大连续盈利:
595.43 USD (21)
夏普比率:
0.13
交易活动:
56.84%
最大入金加载:
3.00%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.70
长期交易:
908 (93.51%)
短期交易:
63 (6.49%)
利润因子:
1.87
预期回报:
4.13 USD
平均利润:
11.23 USD
平均损失:
-22.25 USD
最大连续失误:
5 (-362.90 USD)
最大连续亏损:
-1 008.44 USD (3)
每月增长:
34.11%
年度预测:
413.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
137.28 USD
最大值:
1 083.30 USD (14.22%)
相对跌幅:
结余:
51.16% (1 083.30 USD)
净值:
84.62% (1 593.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|967
|NQ.p
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|4K
|NQ.p
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|206K
|NQ.p
|300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +250.50 USD
最差交易: -556 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +151.25 USD
最大连续亏损: -362.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monex-Server5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
