Всего трейдов:
971
Прибыльных трейдов:
765 (78.78%)
Убыточных трейдов:
206 (21.22%)
Лучший трейд:
250.50 USD
Худший трейд:
-556.46 USD
Общая прибыль:
8 593.90 USD (460 842 pips)
Общий убыток:
-4 584.02 USD (254 754 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (151.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
595.43 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
58.33%
Макс. загрузка депозита:
3.00%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
908 (93.51%)
Коротких трейдов:
63 (6.49%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
4.13 USD
Средняя прибыль:
11.23 USD
Средний убыток:
-22.25 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-362.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 008.44 USD (3)
Прирост в месяц:
34.11%
Годовой прогноз:
413.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
137.28 USD
Максимальная:
1 083.30 USD (14.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.16% (1 083.30 USD)
По эквити:
84.62% (1 593.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|967
|NQ.p
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|4K
|NQ.p
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|206K
|NQ.p
|300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
