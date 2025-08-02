СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ultimate Gold
Rendy Mahameru Prayogie

Ultimate Gold

Rendy Mahameru Prayogie
0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 498%
Monex-Server5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
971
Прибыльных трейдов:
765 (78.78%)
Убыточных трейдов:
206 (21.22%)
Лучший трейд:
250.50 USD
Худший трейд:
-556.46 USD
Общая прибыль:
8 593.90 USD (460 842 pips)
Общий убыток:
-4 584.02 USD (254 754 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (151.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
595.43 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
58.33%
Макс. загрузка депозита:
3.00%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
908 (93.51%)
Коротких трейдов:
63 (6.49%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
4.13 USD
Средняя прибыль:
11.23 USD
Средний убыток:
-22.25 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-362.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 008.44 USD (3)
Прирост в месяц:
34.11%
Годовой прогноз:
413.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
137.28 USD
Максимальная:
1 083.30 USD (14.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.16% (1 083.30 USD)
По эквити:
84.62% (1 593.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 967
NQ.p 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 4K
NQ.p 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 206K
NQ.p 300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +250.50 USD
Худший трейд: -556 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +151.25 USD
Макс. убыток в серии: -362.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monex-Server5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 04:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 02:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 10:48
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 22:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 07:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 02:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ultimate Gold
1000 USD в месяц
498%
0
0
USD
2K
USD
45
0%
971
78%
58%
1.87
4.13
USD
85%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.