- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
973
Negociações com lucro:
766 (78.72%)
Negociações com perda:
207 (21.27%)
Melhor negociação:
250.50 USD
Pior negociação:
-556.46 USD
Lucro bruto:
8 599.00 USD (461 352 pips)
Perda bruta:
-4 591.49 USD (255 500 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (151.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
595.43 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
56.84%
Depósito máximo carregado:
3.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
3.70
Negociações longas:
910 (93.53%)
Negociações curtas:
63 (6.47%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
4.12 USD
Lucro médio:
11.23 USD
Perda média:
-22.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-362.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 008.44 USD (3)
Crescimento mensal:
24.49%
Previsão anual:
297.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
137.28 USD
Máximo:
1 083.30 USD (14.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.16% (1 083.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
84.62% (1 593.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|969
|NQ.p
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|4K
|NQ.p
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|206K
|NQ.p
|300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +250.50 USD
Pior negociação: -556 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +151.25 USD
Máxima perda consecutiva: -362.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
498%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
45
0%
973
78%
57%
1.87
4.12
USD
USD
85%
1:500