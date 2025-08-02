SinaisSeções
Rendy Mahameru Prayogie

Ultimate Gold

Rendy Mahameru Prayogie
Confiabilidade
45 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 498%
Monex-Server5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
973
Negociações com lucro:
766 (78.72%)
Negociações com perda:
207 (21.27%)
Melhor negociação:
250.50 USD
Pior negociação:
-556.46 USD
Lucro bruto:
8 599.00 USD (461 352 pips)
Perda bruta:
-4 591.49 USD (255 500 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (151.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
595.43 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
56.84%
Depósito máximo carregado:
3.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
3.70
Negociações longas:
910 (93.53%)
Negociações curtas:
63 (6.47%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
4.12 USD
Lucro médio:
11.23 USD
Perda média:
-22.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-362.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 008.44 USD (3)
Crescimento mensal:
24.49%
Previsão anual:
297.19%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
137.28 USD
Máximo:
1 083.30 USD (14.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.16% (1 083.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
84.62% (1 593.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 969
NQ.p 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 4K
NQ.p 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb 206K
NQ.p 300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +250.50 USD
Pior negociação: -556 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +151.25 USD
Máxima perda consecutiva: -362.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.17 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 04:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 02:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 10:48
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 22:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 07:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 02:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
