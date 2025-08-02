SegnaliSezioni
Rendy Mahameru Prayogie

Ultimate Gold

Rendy Mahameru Prayogie
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 406%
Monex-Server5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
222
Profit Trade:
184 (82.88%)
Loss Trade:
38 (17.12%)
Best Trade:
250.50 USD
Worst Trade:
-212.96 USD
Profitto lordo:
5 181.89 USD (220 901 pips)
Perdita lorda:
-1 831.99 USD (91 742 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (595.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
595.43 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
58.68%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
9.23
Long Trade:
212 (95.50%)
Short Trade:
10 (4.50%)
Fattore di profitto:
2.83
Profitto previsto:
15.09 USD
Profitto medio:
28.16 USD
Perdita media:
-48.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-362.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-362.90 USD (5)
Crescita mensile:
34.75%
Previsione annuale:
421.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.28 USD
Massimale:
362.90 USD (9.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.11% (286.78 USD)
Per equità:
19.18% (336.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 222
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 3.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 129K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +250.50 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +595.43 USD
Massima perdita consecutiva: -362.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.18 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 16:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.02 03:18
No swaps are charged on the signal account
