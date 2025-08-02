SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ultimate Gold
Rendy Mahameru Prayogie

Ultimate Gold

Rendy Mahameru Prayogie
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 402%
Monex-Server5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
218
Bénéfice trades:
180 (82.56%)
Perte trades:
38 (17.43%)
Meilleure transaction:
250.50 USD
Pire transaction:
-212.96 USD
Bénéfice brut:
5 166.23 USD (220 116 pips)
Perte brute:
-1 831.99 USD (91 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (595.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
595.43 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
58.68%
Charge de dépôt maximale:
0.94%
Dernier trade:
36 il y a des minutes
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
9.19
Longs trades:
208 (95.41%)
Courts trades:
10 (4.59%)
Facteur de profit:
2.82
Rendement attendu:
15.29 USD
Bénéfice moyen:
28.70 USD
Perte moyenne:
-48.21 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-362.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-362.90 USD (5)
Croissance mensuelle:
30.96%
Prévision annuelle:
375.67%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
137.28 USD
Maximal:
362.90 USD (9.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.11% (286.78 USD)
Par fonds propres:
19.18% (336.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 3.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 128K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +250.50 USD
Pire transaction: -213 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +595.43 USD
Perte consécutive maximale: -362.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.18 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 16:15
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.02 03:18
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ultimate Gold
1000 USD par mois
402%
0
0
USD
1.8K
USD
32
0%
218
82%
59%
2.82
15.29
USD
19%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.