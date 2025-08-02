SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ultimate Gold
Rendy Mahameru Prayogie

Ultimate Gold

Rendy Mahameru Prayogie
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 491%
Monex-Server5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
979
Gewinntrades:
769 (78.54%)
Verlusttrades:
210 (21.45%)
Bester Trade:
250.50 USD
Schlechtester Trade:
-556.46 USD
Bruttoprofit:
8 621.58 USD (463 612 pips)
Bruttoverlust:
-4 636.95 USD (260 041 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (151.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
595.43 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
56.84%
Max deposit load:
3.00%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
3.68
Long-Positionen:
916 (93.56%)
Short-Positionen:
63 (6.44%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
4.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-362.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 008.44 USD (3)
Wachstum pro Monat :
23.24%
Jahresprognose:
282.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
137.28 USD
Maximaler:
1 083.30 USD (14.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.16% (1 083.30 USD)
Kapital:
84.62% (1 593.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDb 975
NQ.p 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDb 4K
NQ.p 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDb 203K
NQ.p 300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +250.50 USD
Schlechtester Trade: -556 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +151.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -362.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Monex-Server5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 04:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 14:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 02:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 10:48
No swaps are charged on the signal account
2025.10.26 22:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 07:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 02:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
